Moskeeën zamelen geld in na brand Culemborg

Foto: Michiel van Beers

CULEMBORG - Zeven moskeeŽn in het land beginnen een inzamelingsactie na de grote brand in het voormalige zwembad in Culemborg, waarin een moskee zou komen. De initiatiefnemers grijpen de vrijdagpreek aan om geld in te zamelen om "de materiŽle schade iets te verzachten", lieten ze donderdag weten.



"Met grote schrik hebben wij gisteren het nieuws gevolgd over de brand in de toekomstige nieuwe moskee te Culemborg", schrijven de moskeeŽn in een verklaring. "Wij zijn enorm aangeslagen door de gebeurtenis en spreken ons medeleven uit aan de gemeenschap in Culemborg."



Het initiatief gaat uit van de Moskee Essalam in Rotterdam, Stichting as-Soennah in Den Haag, De Blauwe moskee in Amsterdam, De Middenweg in Rotterdam, El-Oumma moskee in Amsterdam, Moskee Omar Al Faruq in Utrecht en Moskee Ibrahim in Maassluis.



WACHTLOPEN

In Culemborg gingen afgelopen nacht ook zes auto's in vlammen op. De politie onderzoekt of er een verband is en zoekt uit wat de oorzaak is wat de brand. Een groepje afgevaardigden van Moslimjongeren Culemborg heeft na de autobranden in diverse wijken gesurveilleerd. Dat gaan ze de komende nachten ook doen, in elk geval tot oud en nieuw, liet een woordvoerder weten. "We willen iets terugdoen voor de maatschappij in Culemborg", licht hij toe.



De zegsman houdt er rekening mee dat de branden zijn aangestoken, al kan hij zich niet voorstellen dat

iemand dit zou doen vanwege de komst van de moskee. "We hebben nooit iets gemerkt van bedreigingen of haat tegen de moskee. Dit is echt nieuw en schrikken."



