Tieners wilden inbreken in Amersfoort

donderdag 29 december 2016, 14:46 uur

Foto: RTV Utrecht

AMERSFOORT - De politie heeft woensdagavond in Amersfoort twee jongens aangehouden op verdenking van poging tot woninginbraak.



Rond 18.45 uur zag iemand hoe de jongens een achtertuin van een woning op de Peter van Anrooystraat inliepen. De getuige belde de politie, waarna agenten de jongens kon aanhouden op de Beethovenlaan. Uit onderzoek bij de woning bleek dat daar inderdaad geprobeerd was in te breken.



De ene verdachte is 17 en komt uit Maarsbergen, de andere is 15 en komt uit Amersfoort. Ze zijn in de cel gezet.



