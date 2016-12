Utrechters opgepakt voor ophalen gestolen gps-systeem

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 29 december 2016, 14:51 uur | update: 15:07 uur

UTRECHT - In Arnhem zijn woensdag drie mannen uit Utrecht aangehouden omdat ze een gestolen navigatiesysteem wilden kopen of verkopen.



De politie kreeg een tip dat uit een auto op een parkeerplaats een navigatiesysteem was gestolen. De apparatuur werd vervolgens in de bosjes teruggevonden.



Agenten lieten het navigatiesysteem liggen en hielden de plek in de gaten. Toen criminelen de apparatuur ophaalden, werden ze gevolgd. Op de Amsterdamseweg in Arnhem werd de auto aan de kant gezet. In de wagen lagen meerdere navigatiesystemen.



De inzittenden, twee 20-jarige Utrechters en een 18-jarige plaatsgenoot, zijn aangehouden en in de cel gezet.



