Eerste 'ijsdag' sinds januari 2015

PROVINCIE UTRECHT - Het heeft donderdag de hele dag gevroren. Dat is voor het eerst sinds 23 januari 2015.



De maximumtemperatuur in De Bilt was -0,9 graden. Vanwege de mist liep de temperatuur amper op. Vanavond gaat het nog harder vriezen.



"Op de valreep beleven we dit jaar dus toch nog een officiŽle ijsdag", schrijft WeerOnline. Ook in Cabauw (gemeente Lopik), Ell (Limburg), Gilze Rijen (Noord-Brabant), Herwijnen (Gelderland), Schiphol en Lelystad kwam het tot een ijsdag, doordat het daar de hele dag mistig was.



Normaal gesproken komen in De Bilt acht ijsdagen per winter voor, maar de laatste keer was dus bijna twee jaar geleden. Het record staat op 49, gemeten in de winter van 1946-1947.



