Kledingcontainers uit voorzorg weggehaald

PROVINCIE UTRECHT - Textielinzamelaar Sympany treft maatregelen tegen vuurwerkvandalen. De organisatie die kleding inzamelt voor het goede doel, maakt jaarlijks onnodig hoge kosten doordat containers met daarin kleding afbranden.



Sympany probeert de containers minder aantrekkelijk te maken voor vernielingen. "We hebben geleerd dat het goed kan zijn om de containers gewoon open te laten en pas vlak voor de jaarwisseling leeg te halen", zegt een woordvoerder van Sympany. Ook worden sommige containers tijdelijk opgeborgen of afgesloten.



Risicogebieden in de regio Utrecht zijn vooral kleinere gebieden zoals Groenekan, Westbroek, Kamerik en dorpen in de Utrechtse Heuvelrug, zegt de woordvoerder.



De maatregelen besparen Sympany, maar ook de brandweer, een hoop ellende en onnodige kosten. Vorig jaar zijn tijdens de jaarwisseling tien van de bijna 2.500 textielcontainers vernield.





