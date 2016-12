Cel voor afpersen viswinkel Kanaalstraat

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 29 december 2016, 16:55 uur | update: 17:23 uur

Politie voor de viswinkel op 22 juni. Foto: Koen Laureij

UTRECHT - Drie mannen uit Almere zijn veroordeeld tot een celstraf voor een poging tot het afpersen van de eigenaar van een viswinkel aan de Kanaalstraat in Utrecht. Twee mannen krijgen een gevangenisstraf van 3 jaar en ťťn man moet 3,5 jaar de cel in. Dat is hoger dan het Openbaar Ministerie had geŽist.



Op 22 juni stapten de drie mannen viswinkel Lombok Fish binnen en eisten van de eigenaar maandelijks zo'n 4000 euro. De eerste termijn moest direct worden betaald. De eigenaar gaf aan dat hij dat geld niet heeft en daarop werden hij en zijn twee personeelsleden geschopt en geslagen. Ze raakten gewond en er moest een ambulance komen.



Voor de slachtoffers was het een angstaanjagende ervaring, zegt de rechter. De eigenaar heeft gezegd dat de mannen kwamen in opdracht van de eigenaar van een andere viswinkel, waar de eigenaar eerder heeft gewerkt. Dat wordt ondersteund door informatie uit het politie-onderzoek.



ANGST

De straf pakt hoger uit dan de eis van het Openbaar Ministerie. De rechter zegt dat dit soort incidenten zorgen voor veel onrust en angst voor de slachtoffers, maar ook voor de maatschappij. Bovendien hebben de Almeerders laten zien dat ze niet terugschrikken voor geweld.



Eťn van de mannen krijgt een hogere straf omdat hij al vaker is veroordeeld voor onder meer geweldsmisdrijven. De rechtbank zegt dat ze alle drie hulp nodig hebben om op het rechte pad te blijven als ze vrijkomen en gaat ervan uit dat het Openbaar Ministerie daarvoor zal zorgen.



SCHADEVERGOEDING

Naast de opgelegde gevangenisstraf moeten de mannen ook een paar duizend euro schadevergoeding betalen aan de drie slachtoffers.



De advocaten van de mannen hadden om vrijspraak gevraagd. Ze zeggen dat de slachtoffers een schuld hadden die hun cliŽnten wilden innen, maar daar gelooft de rechtbank niets van.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht