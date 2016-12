Tienermeiden wachten uren bij TivoliVredenburg op hun idolen

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 29 december 2016, 17:51 uur | update: 17:58 uur

Tienermeiden wachten al uren in de hal van TivoliVredenburg Foto: RTV Utrecht (Foto 1 van 2) Foto: RTV Utrecht (Foto 2 van 2) ‹ ›

UTRECHT/UTRECHT - Bij TivoliVredenburg in Utrecht staan tientallen meiden al sinds donderdagochtend vroeg te wachten op de boybands B-Brave en Zomaer en meidengroep TP4Y. De populaire bands geven vanavond een concert in Utrecht.



De eerste stond al iets voor zeven uur bij het gebouw. De meiden hebben zelf een systeem afgesproken zodat duidelijk is wie de eerste was en wie dus vooraan mag staan.



Voor het geval het lange wachten, slechte eten en de spanning van het concert teveel wordt: TivoliVredenburg heeft extra EHBO'ers in gezet.



Na afloop van het concert worden de tieners opgehaald door hun ouders.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht