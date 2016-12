Parkeren in Amersfoort paar cent duurder

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 29 december 2016, 19:46 uur | update: 21:20 uur

Archief. Foto: RTV Utrecht

AMERSFOORT - In Amersfoort wordt het parkeren volgend jaar twee procent duurder. Dat is zo'n 5 cent per uur bij de meeste automaten. Dat heeft de gemeente besloten.



De verhoging van twee procent geldt voor zowel vergunninghouders als automobilisten die met een automaat betalen. Niet iedereen hoeft volgend jaar meer te betalen. Voor zorgverleners, zoals artsen en thuiszorgmedewerkers, is het tarief van een parkeervergunning verlaagd.



Het college van B en W maakt parkeren voor nieuwe inwoners van Amersfoort makkelijker met een nieuwe verhuisvergunning.





-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht