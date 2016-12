Oproep stageplek voor Syrische arts hit op Facebook

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 29 december 2016, 21:19 uur | update: 22:33 uur

Zuhir Alhumsi en Heba Albarbari en hun twee kinderen. Foto: Zuhir Alhumsi

AMERSFOORT - Wie weet een stageplek waar twee vluchtelingen uit SyriŽ beter Nederlands kunnen leren en hun vak weer kunnen oppakken? Die oproep deed Lex Bergers op Facebook en niet zonder resultaat: zijn post van woensdag was een dag later al meer dan 1700 keer gedeeld. Uit het hele land stromen de aanbiedingen binnen.



De Syrische vluchteling Zuhir Alhumsi was in zijn geboorteland kno-arts in een privťkliniek. Zijn vrouw Heba Albarbari was daar apotheker. Ze vluchtten in 2014 en wonen inmiddels veilig in Amersfoort. Daar klopten ze aan bij ReconnAct, die mensen terug naar werk begeleidt.



Bij ReconnAct werden ze gekoppeld aan vrijwilliger Lex Bergers. Hij wil de twee graag helpen en plaatste de veelgedeelde oproep op Facebook. "Ze zijn supergemotiveerd. Ze studeren nu hard op hun examen Nederlands op B2-niveau. Ik heb die teksten gezien en die zijn best pittig."



BIJSCHOLINGEN

Alhumsi en zijn vrouw zijn er nog lang niet, zegt Bergers. Ze hebben geld van de gemeente Amersfoort geleend voor meer lessen Nederlands en ze zijn verplicht zware bijscholingen en vakopleidingen te volgen.



"Op die lange weg wil Zuhir graag in een medische omgeving zijn. Gewoon om de taal te leren, kennis op te doen en onder de mensen te zijn", zegt Bergers. "Het gaat er dus niet om hem nu al medische handelingen te laten verrichten."



De oproep van Bergers heeft inmiddels reacties opgeleverd van ziekenhuizen in Groningen, Leiden en Utrecht. Ook het Meander MC in Amersfoort heeft al gezegd dat hij langs kan komen voor een kennismaking. Zijn vrouw krijgt vanuit de apothekerswereld reacties. Begin volgend jaar hopen ze op bezoek te kunnen gaan bij de mogelijke stageplekken.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht