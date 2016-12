Motorcrosser verongelukt op Leusderheide

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 29 december 2016, 21:53 uur | update: 22:30 uur

LEUSDEN - Op het militaire oefenterrein bij de Leusderheide is een motorcrosser om het leven gekomen door een verkeersongeval. De man reed tegen een boom en overleed ter plaatse. Dat heeft de Koninklijke Marechaussee donderdagavond bevestigd.



Het ongeluk gebeurde rond 16.45 uur op het militaire deel van de Leusderheide. Daarom is de marechaussee ingeschakeld om de toedracht van het ongeluk te onderzoeken.



Het oefenterrein is niet overal toegankelijk voor een ieder, zegt een woordvoerder. Op de weg waar de motorcrosser is verongelukt mag het openbaar verkeer wel komen.



