Nu al veel autobranden in Utrecht

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 29 december 2016, 22:22 uur | update: 23:02 uur

De brandweer in actie op Huis Te Zuylenlaan. Foto: GinoPress (Foto 1 van 2) Een Duitse auto op de Rooseveltlaan in Kanaleneiland is uitgebrand Foto: Koen Laureij (Foto 2 van 2) ‹ ›

UTRECHT - De stad Utrecht wordt twee dagen voor de jaarwisseling al geteisterd door een reeks autobranden. Donderdagavond gingen meerdere auto's in vlammen op in Zuilen, Overvecht en Kanaleneiland.



Rond 17.30 uur was het raak op het Nijenrodeplantsoen in Zuilen. Daarna vlogen er auto's in brand op in de Rooseveltlaan, Ankaradreef, Dr. Max Euwestraat en Huis Te Zuylenlaan. Het lijkt erop dat de branden zijn aangestoken.



De brandweer zegt tegen RTV Utrecht dat het een drukke avond was in de stad, ook met containerbrandjes, maar dat de hulpdiensten daar al rekening mee hielden. "Dit is helaas zoals verwacht in deze tijd", aldus een woordvoerder.



Vorig jaar ging tijdens de jaarwisseling een recordaantal auto's in vlammen op en ook afgelopen dagen werden meerdere auto's in brand gestoken. Opvallend is dat het aantal autobranden donderdagavond flink toenam.



De gemeente is de autobranden zat en heeft al maatregelen genomen. Zo worden in Overvecht mobiele camera's geplaatst.







-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht