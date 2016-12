Scooterrijder gewond bij ongeluk in Overvecht

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 30 december 2016, 05:45 uur | update: 06:22 uur

Foto: Koen Laureij (Foto 1 van 2) Foto: Koen Laureij (Foto 2 van 2) ‹ ›

UTRECHT - In de Utrechtse wijk Overvecht is vannacht een scooterrijder gewond geraakt bij een aanrijding met een auto.



Het ging rond middernacht mis op de kruising tussen de Carnegiedreef en de Paranadreef. De scooterrijder kwam door de klap klem te zitten tussen zijn voertuig en de auto.



Ambulancepersoneel heeft hem gestabiliseerd en hem vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. Omstanders meldden dat hij vooral nek- en rugklachten had.



Over de oorzaak is nog niets bekend, mogelijk zag de automobilist de scooterrijder over het hoofd.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht