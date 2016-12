IJsbaan door gesprongen waterleiding Vinkeveen

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 30 december 2016, 06:35 uur | update: 06:46 uur

De breuk ontstond donderdagavond op de Plevierenlaan. Foto: Peters Hotnews (Foto 1 van 3) Door het water ontstond plaatselijke gladheid. Foto: Peters Hotnews (Foto 2 van 3) Door het water ontstond plaatselijke gladheid. Foto: Peters Hotnews (Foto 3 van 3) ‹ ›

VINKEVEEN - In Vinkeveen is donderdagavond een waterleiding gesprongen op de Plevierenlaan. Omdat het vroor zorgde dat plaatselijk voor flinke gladheid.



Monteurs van Vitens waren snel ter plaatse om de waterleiding af te sluiten. Tot diep in de nacht was het waterbedrijf druk om het lek te repareren.



Het is niet de eerste keer dat het misgaat met de waterleiding op de Plevierenlaan. Al meerdere keren dit jaar was er een breuk in de waterleiding.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht