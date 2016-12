Pas op voor dichte mist en gladheid

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 30 december 2016, 06:50 uur | update: 06:55 uur

Foto: Remko de Waal, ANP

PROVINCIE UTRECHT - Het KNMI waarschuwt deze ochtend opnieuw voor dichte mist. Volgens het weerinstituut in De Bilt is het in grote delen van het land gevaarlijk op de weg en moeten automobilisten afstand van elkaar houden.



In de provincie Utrecht is het zicht plaatselijk soms minder dan 200 meter en kan de plotseling optredende mist verraderlijk zijn. Ook is er op lokale wegen kans op gladheid door bevriezing van natte weggedeelten of aanvriezende mist. Code geel geldt tot zeker 10 uur vanmorgen.



De hardnekkige mist houdt Nederland al een paar dagen in zijn greep. De luchthavens Schiphol en Eindhoven moesten donderdag vluchten uitstellen of zelfs annuleren.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht