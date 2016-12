Vrijwilligers surveilleren op Oudjaarsdag in Overvecht

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 30 december 2016, 07:12 uur | update: 07:13 uur

"Een deel van de vrijwilligers voor oudejaarsnacht #overvecht #OVZ", twitterde Wijkteam Overvecht Zuid. Foto: @PolitieOVZ, Twitter

UTRECHT - In de Utrechtse wijk Overvecht houden wijkbewoners op Oudjaarsdag toezicht op het verloop van de jaarwisseling. Tientallen vrijwilligers lopen over straat en houden zo een oogje in het zeil.



De gemeente hoopt dat het aantal vernielingen en rellen daardoor binnen de perken blijft. De deelnemers staan in contact met de wijkagent en hebben geleerd om verdacht gedrag te herkennen. Mocht de situatie onder hun ogen toch uit de hand lopen, dan halen ze direct de hulpdiensten erbij.



De inzet van wijkbewoners is eerder een succes geweest in andere delen van de stad.



