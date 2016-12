Hoger beroep dodelijke ruzie Leusden

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 30 december 2016, 07:14 uur | update: 07:31 uur

De Leusdenaar werd in oktober 2015 bij zijn woning in elkaar geslagen. Foto: AS Media

LEUSDEN - De dood van Jackson Alberto in Leusden komt vandaag in hoger beroep voor de rechter. Alberto raakte in een coma en overleed twee weken later, nadat een ruzie tussen vier vrienden uit de hand was gelopen.



De ruzie ontstond in oktober 2015 in een flat aan de Walenburg. Nygel S. werd later aangehouden. Ook een andere verdachte werd opgepakt vanwege de dood van de Leusdenaar.



S. kreeg afgelopen zomer uiteindelijk drie jaar gevangenisstraf. Mede-verdachte Laurens W. werd op alle onderdelen vrijgesproken. Zowel de veroordeelde als het OM zijn het niet eens met de straf die de Utrechtse rechtbank oplegde.



Het hoger beroep begint vandaag met een pro-formazitting in Arnhem.



