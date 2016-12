Brand in cellencomplex Pieter Baan Centrum

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 30 december 2016, 07:41 uur | update: 07:57 uur

Foto: Koen Suyk, ANP

UTRECHT - In het Pieter Baan Centrum aan de Gansstraat in Utrecht is vanochtend brand uitgebroken in een cel. Dat meldt de brandweer.



Volgens de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) stond een matras in brand. Alle mensen op de tweede verdieping zijn geŽvacueerd. Het vuur was snel onder controle. De brandweer is nu druk bezig om de verdieping rookvrij te maken.



Ambulancepersoneel kijkt twee personen na vanwege het inademen van rook. Hoe het vuur is ontstaan is nog onduidelijk.



