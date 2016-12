Burgemeesters: 2016 was roerig jaar, 2017 vol uitdagingen

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 30 december 2016, 10:45 uur | update: 10:46 uur

PROVINCIE UTRECHT - Burgemeesters in de provincie Utrecht blikken vandaag terug op 2016. Wat waren de hoogte- en dieptepunten van het jaar en wat staat de provincie in 2017 te wachten?



Burgemeester Marc Witteman van Stichtse Vecht kijkt tevreden terug op het afgelopen jaar. "De criminaliteitscijfers in de gemeente daalden dit jaar voor de zevende keer op rij. Als je aan mensen vraagt of ze het goed wonen vinden in de gemeente, dan zie je dat de kwaliteit van kleinschalige gemeenschappen bij ons veel voordelen heeft."



VLUCHTELINGEN

Ondanks de positieve cijfers, was het voor Witteman dit jaar niet altijd even makkelijk om burgemeester te zijn. Zo werd hij op een avond over vluchtelingenopvang in Breukelen uitgescholden door boze inwoners.



"Het burgemeesterschap is een geweldige baan en je probeert mensen met elkaar te verbinden, maar je merkt ook dat we in een tijd leven waarin dat niet meer vanzelfsprekend is. Je ziet dat er steeds meer onderwerpen komen waar grote verdeeldheid is."



THE PASSION

Dit jaar was Amersfoort gaststad van het tv-spektakel The Passion. Voor burgemeester Lucas Bolsius was dat een spannend evenement. "Het was een groot evenement in Nederland, er keken 3,5 miljoen mensen naar en we hadden twintigduizend bezoekers. Twee dagen ervoor waren de aanslagen in Brussel, dus dan weet je dat alle ogen gericht zijn op Amersfoort. Achteraf kunnen we zeggen dat het allemaal goed is verlopen."



POLITIEKE ONRUST

Het jaar was soms ook lastig, bijvoorbeeld voor burgemeester Victor Molkenboer van Woerden. Dit jaar moesten twee nieuwe wethouders ingewerkt worden na ruzie in de coalitie.



"Dit soort dingen gaan zoals ze gaan in de politiek. We hebben ook te maken gekregen met het besluit over de koopzondagen, waardoor ChristenUnie-SGP uit het college stapte. Dus we eindigen met een minderheidscollege en het is de vraag hoe zich dit volgend jaar gaat ontwikkelen"", aldus Molkenboer.



KAMERVERKIEZINGEN

Volgend jaar zijn de Tweede Kamerverkiezingen en dat wordt een spannende tijd voor gemeenten, denkt Bolsius. "Als je al met vier partijen een meerderheidskabinet kan bouwen, dan ben je spekkoper. De kans dat er een kabinet komt met vijf partijen is ook niet ondenkbaar. Zo'n situatie geeft een instabiel beeld en dat heeft ook gevolg voor gemeenten. Die moeten compromissen sluiten en die zullen lastige keuzes moeten maken", aldus Bolsius.



Burgemeester Witteman ziet het als zijn taak om de inwoners het komend jaar betrokken te houden bij wat er gebeurt in de gemeente. Hij voelt zich vooral burgemeester van twaalf dorpen.



"Je bent nooit Stichtsevechtenaar, je bent Vreelander of je bent een inwoner van Maarssen of Breukelen. Die identiteit is heel belangrijk voor mensen en dat houden wij als gemeente ook vast."



'SAMEN LEVEN'

Ook burgemeester Jan van Zanen van Utrecht worstelt met het vraagstuk hoe de Utrechters 'samen leven'. "Er heeft dit jaar veel gespeeld, zoals de vluchtelingenproblematiek en de ontwikkelingen rond de alFitrah-moskee." Ook gebeurtenissen in de wereld zoals de aanslag in Berlijn en de coup in Turkije hebben hun weerslag op de stad.



Volgens Van Zanen bevinden de inwoners zich aan het begin van een Gouden Eeuw in de stad. Het gaat volgens hem goed met de woningbouw, economie, werkgelegenheid en de cultuur in de stad. "Ook het aantal straatovervallen is spectaculair gedaald", aldus de burgemeester.



Wel ziet hij ook verbeterpunten. Zo wil hij het aantal autokraken en fietsendiefstallen terugdringen, als ook de autobranden in de stad.



TOEKOMST

Voor burgemeester Molkenboer, die leiding geeft aan een minderheidscoalitie in Woerden, is er volgend jaar voldoende te doen. "Er moeten meer sociale woningen komen, het Defensie-eiland moet verder ontwikkeld worden en we willen verder met de zorg, dus wat dat betreft staat er een hoop op de politieke agenda."



Ook in Utrecht liggen er uitdagingen voor 2017. Zo krijgt de stad steeds meer inwoners. "Door Leidsche Rijn, het Science Park en de ontwikkeling van het Stationsgebied groeit de gemeente. De cijfers van de bezoekersaantallen van TivoliVredenburg en het Nijntje Museum zijn hoog. Ik vind dat geweldig, maar als dat blijft groeien, dan kan de stad dat qua mobiliteit op de ouderwetse manier niet aan."



