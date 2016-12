Verwarde vrouw vermist in De Meern

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 30 december 2016, 10:08 uur | update: 10:13 uur

DE MEERN - De politie in De Meern is op zoek naar een vermiste vrouw. De politie maakt zich zorgen over haar omdat ze vannacht in verwarde toestand van huis is vertrokken.



De vrouw is 1.65 meter lang, heeft een mager postuur, kort blond haar en blauwe ogen. Ze is verder te herkennen aan een groene broek en een lange bruine winterjas met op de mouw een luipaardprint.



Een speurhond is ingezet om de 66-jarige vrouw te vinden. De politie vraagt mensen direct het alarmnummer te bellen als ze haar zien.



