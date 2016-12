"2016 was zeer zonnig en zeer zacht"

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 30 december 2016, 11:05 uur | update: 11:20 uur

DE BILT - Dit jaar was met 1882 zonuren "zeer zonnig en zeer zacht". Dat meldt weerbureau Weeronline in Zeist. Normaal schijnt de zon gemiddeld 1639 uur. In Den Helder scheen de zon met circa 2050 uren het meest.



Alleen in 2003 was het in Den Helder nog zonniger, toen werden er 2194 zonuren gemeten. Vlissingen (2040 uren) en Terschelling (2030) volgen op plaats twee en drie. In Midden- en Zuid-Limburg scheen de zon met circa 1720 uren het minst, maar ook daar was het 150 uur langer dan gewoonlijk.



Het koudste was het op 21 januari in het Groningse Nieuw Beerta, waar het kwik daalde naar -12,3 graden. Op 29 december werd de enige ijsdag van dit jaar gemeten. Een ijsdag is een etmaal waarin de temperatuur in De Bilt niet boven het vriespunt uitkomt.



JAARTEMPERATUUR

De gemiddelde jaartemperatuur in De Bilt komt uit op 10,7 graden. Dat is een halve graad hoger dan het gewogen jaargemiddelde van 10,2. Daarmee staat 2016 op plaats elf van de warmste jaren sinds het begin van de weermetingen in 1901.



Het afgelopen jaar gaat ook de boeken in als zeer mistig. Er werden 103 dagen met veel nevel gemeten, normaal zijn dat er 65. In de laatste drie maanden werden alleen al 14 dagen met mist per maand geregistreerd.



In de eerste helft van het jaar viel zo veel regen dat die periode de op een na natste ooit is. In het zuiden werd zelfs een record aan regenval gehaald.



