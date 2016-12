Opnieuw kerkdienst Maarssen in teken van Top 2000

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 30 december 2016, 11:30 uur | update: 11:59 uur

UTRECHT - In Maarssen wordt vanavond voor het tweede jaar op rij een Top 2000-kerkdienst gehouden. De dienst in de Open Hof is voor jong en oud en volgens de organisatie heel geschikt voor mensen die anders nooit in de kerk komen.



"Popmuziek en geloof gaan heel goed met elkaar samen", vertelt organisator Myrian Verhoef. "Daarom worden er vanavond popnummers gezongen in een kerkdienst. Ook wordt er gebeden en is er een korte preek."



Volgens Verhoef is de avond een uitgelezen kans om naar de kerk te gaan. "Ik kan me voorstellen dat het een drempel kan zijn om zondagochtend naar de kerk te gaan, ook omdat je de liedjes niet kent en niet weet hoe zo'n dienst in elkaar zit, maar vanavond kun je heel veel liedjes meezingen."



Het doel van de kerkdienst is niet zozeer om mensen naar de kerk te krijgen, maar om het jaar op een fijne manier af te sluiten. De dienst start om 19.30 uur en de toegang is gratis. Wel organiseert een collecte voor het goede doel.



