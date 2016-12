Extra gevulde voedselpakketten in regio Eemland

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 30 december 2016, 13:40 uur | update: 13:41 uur

Drukte bij voedselbank in Amersfoort. Foto: RTV Utrecht

AMERSFOORT - De voedselbank in Amersfoort profiteert van de afgelopen kerstdagen. Door al het eten dat is overgebleven, kunnen de vrijwilligers de voedselpakketten extra vol stoppen.



"Er wordt enorm veel weggedaan na Sinterklaas, zoals een hele hoop pepernoten. Maar ook allerlei winkels hebben vanalles overgehouden door de feestdagen", vertelt Ciecka Galenkamp van de voedselbank.



"We hebben nu een mooi pakket, maar we zijn altijd op zoek naar meer. Dus iedereen die wat over heeft of wat wil doen, kan zich bij ons melden. Wij willen graag de brug zijn tussen overschotten en tekorten."



ARMOEDE

In de regio Eemland maken zo'n 450 huishoudens gebruik van de voedselbank. "Gemiddeld maken drie personen gebruik van zo'n pakket, dus we bedienen bijna 1500 mensen."



Volgens Galenkamp wordt de groep mensen die leeft in armoede steeds groter. "De vaste lasten zoals de huur en de zorgkosten worden steeds hoger, dus als je eenmaal in de hoek zit van de lage inkomens, is het moeilijk je eigen broek op te houden."



Volgens de laatste cijfers van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) ligt het aantal armen in Nederland rond de 1,2 miljoen mensen.



