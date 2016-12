Best bekeken video van 2016: de gapende pinpasdief

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 30 december 2016, 15:38 uur | update: 16:06 uur

UTRECHT - Het meest bekeken filmpje dit jaar op de Facebook-pagina van RTV Utrecht is die van een gapende pinpasdief. Het zijn beelden van een bewakingscamera bij een pinautomaat.



De pinpasdief stal duizenden euro's van een bejaarde vrouw ťn was enorm herkenbaar in beeld. Daarom liet de politie de beelden in oktober zien in ons opsporingsprogramma Bureau Hengeveld.



Geen enkel RTV Utrecht-filmpje werd zo vaak gedeeld: 66.594 keer om precies te zijn. Het bericht kwam vervolgens terecht op bijna 2,9 miljoen Facebook-tijdlijnen.



Maar alle aandacht ten spijt: de pinpasdief is bijna drie maanden na publicatie nog altijd niet gepakt.



Een ander bericht dat enorm scoorde op Facebook: het nieuws dat Bram van der Vlugt uit De Meije een prijs kreeg voor zijn verdiensten als Sinterklaas. Het leverde maar liefst 92.000 likes op.



Andere kliktoppers: wijkagent Dwight uit Kanaleneiland die een filmpje maakte over etnisch profileren, een hond in Veenendaal die overleed in een snikhete auto en Utrecht jongeren die aan zwerkbal doen.



