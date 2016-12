Utrechters trekken van Kaap naar Kaap voor goede doel

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 30 december 2016, 15:19 uur | update: 15:23 uur

Utrechters Michael, Jos en Hugo. Foto: Stichting Care4More
De mannen net voor hun vertrek vanaf Schiphol. Foto: Stichting Care4More

PROVINCIE UTRECHT - Drie Utrechtse vrienden beginnen 1 januari aan een rit van ruim 20.000 kilometer van de Noordkaap in Noorwegen naar Cape Agulhas in Zuid-Afrika. Daarmee willen ze geld ophalen voor het goede doel.



Michael de Groot (32) uit Soest, Jos Harms (31) uit Veenendaal en Hugo Willemsen (31) uit Utrecht zijn op dit moment al in de Noordkaap om het gebied te verkennen. 1 januari vertrekken ze dan echt. Samen richtten ze de stichting Care4More op, waarmee ze zich inzetten voor kansarme kinderen.



"Het feit dat wij in Nederland in alle vrijheid en relatieve onbezorgdheid kunnen opgroeien, is in groot contrast met de kinderen in derdewereldlanden," aldus Jos. "Miljoenen kinderen hebben net zoals wij dromen, maar kunnen ze niet realiseren, omdat hier geen geld of onderwijs voor is." Het afgelopen jaar kozen de vrienden acht projecten waaraan gedoneerd kan worden.



De trip bedraagt ruim 20.000 kilometer door 22 landen in Europa en West-Afrika. Tijdens de reis zullen ze alle acht projecten bezoeken. Door middel van sponsoring en crowdfunding wordt de reis betaald. "Alle giften van donateurs worden rechtstreeks besteed aan de lokale projecten," benadrukt Michael.



Donaties kunnen gedaan worden via hun website. Hier zullen de mannen ook berichten plaatsen over de vorderingen van de reis die naar verwachting zes weken zal gaan duren.



