Utrechters vrezen meer autobranden tijdens jaarwisseling

UTRECHT - Inwoners van verschillende wijken in Utrecht vrezen voor nog meer autobranden tijdens oud en nieuw. In de nacht van donderdag op vrijdag gingen negen auto's in vlammen op. Dat gebeurde onder meer in Zuilen, Overvecht, Kanaleneiland, Ondiep en Vleuten.



"Vorig jaar was het ook al raak", vertelt een omwonende van de Huis Te Zuylenlaan waar vannacht een auto in vlammen opging. "Ik vind het zo zonde dat dit moet gebeuren. Ik ben bang dat het er meer gaan worden."



Ook in de Joan RoŽllstraat brandde een auto helemaal uit. Een man die er in de buurt woont is erg geschrokken. "Ik hoorde een keiharde knal. Ik dacht eerst aan een aanslag. Toen ging ik naar buiten en heb de politie gebeld en de buren gewaarschuwd."



Vorig jaar ging tijdens de jaarwisseling een recordaantal auto's in vlammen op en ook afgelopen dagen werden meerdere auto's in brand gestoken. Buurtbewoners hopen dat het dit jaar niet weer zo uit de hand loopt.



De politie vraagt omwonenden om uit te kijken naar verdachte situaties. "Mensen die hun hond uitlaten moeten hun ogen openhouden en bij onraad bellen. De politie houdt het goed in de gaten, maar het is gewoon niet altijd te voorkomen. Het is snel gebeurd; ze gooien wat naar binnen en het is klaar", aldus een woordvoerder.



De politie is momenteel druk bezig met onderzoek. "Uiteraard onderzoeken wij of er sprake is van de brandstichting en of er een verband is tussen de verschillende branden. We vragen daarbij hulp van omwonenden. Misschien hebben ze iets gezien of hebben ze filmpjes of foto's gemaakt."



De afgelopen dagen werden ook al meerdere auto's in brand gestoken.





