Ajax-fans weer welkom in de Galgenwaard

UTRECHT - Bij FC Utrecht - Ajax op 22 januari zijn weer fans van de Amsterdamse club welkom. Vorig jaar verbood de Utrechtse burgemeester Van Zanen hen nog de toegang. Hij vond het risico op ongeregeldheden te groot.



In het seizoen 2014/2015 zongen FC Utrecht-fans antisemitische liedjes. Daarom moest de Bunnikside leegblijven bij FC Utrecht - Ajax in het seizoen 2015/2016.



Omdat fanatieke fans daarom op andere plekken in het stadion zaten, wilde Van Zanen geen Ajax-supporters toelaten. Het leidde zelfs tot Kamervragen en een kort geding.



FC Utrecht-woordvoerder Perry Hendriks is blij dat de Amsterdamse fans nu weer wel gewoon mogen komen. "Vorig jaar met die 1-0 overwinning was het sowieso een feest, maar niet de entourage waar je in de voetballerij naar op zoek bent."



Volgende maand zijn achthonderd Ajax-fans welkom, ze mogen geen alcohol drinken. FC Utrecht hoopt in de toekomst weer duizend kaarten te kunnen verkopen aan de Amsterdamse uitfans.



