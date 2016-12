Jumbo mag zich vestigen in winkelcentrum De Meern

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 30 december 2016, 18:30 uur | update: 18:30 uur

DE MEERN - Supermarkt Jumbo mag een filiaal openen in winkelcentrum De Meern aan het Mereveldplein. Dat heeft de rechter vrijdag bepaald.



Supermarktexploitant Hans Geveling spande een kort geding aan tegen de komst van de supermarkt. De bv is eigenaar van het Albert Heijn-filiaal in het winkelcentrum en ziet in de Jumbo een directe concurrent.



Volgens Geveling zou de komst van de Jumbo in het pand in strijd zijn met de huurovereenkomst. De rechter gaf de exploitant met de uitspraak geen gelijk.



Verwacht wordt dat de Jumbo zich komend voorjaar zal vestigen in het winkelcentrum.



