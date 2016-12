Politie Woerden zet drone in tijdens jaarwisseling

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 30 december 2016, 19:56 uur | update: 20:45 uur

Politie gebruikt een drone. Foto: Lex van Lieshout, ANP

WOERDEN - De politie van Woerden wordt tijdens nieuwjaarsnacht bijgestaan door een drone. Deze wordt opgelaten bij meerdere meldingen in een gebied, om zo snel te kunnen inschatten wat er aan de hand is. Ook staan tijdens de jaarwisseling buurtwhatsapp-groepen direct in contact met de politie.



De drone wordt beschikbaar gesteld door Defensie. Op basis van het beeld met infraroodcamera kan de politie bepalen met welke capiciteit moet worden uitgerukt. De drone kan ingezet worden tussen 20.30 uur (31 december) en 05.00 uur (1 januari).



Het is de eerste keer dat Woerden een drone inzet met Oud en Nieuw. De Raven-drone is in het bezit van Defensie en mag onder voorwaarden worden ingezet door de gemeente. Voorwaarde is dat de drone niet continu in de lucht zal zijn, maar uitsluitend wanneer er meldingen worden gedaan.



HULPMIDDEL

De gemeente laat weten dat de drone een gewenst hulpmiddel is. Wel benadrukt de gemeente dat "de basis voor een veilige leefomgeving wordt gevormd door betrokken inwoners." Om die reden zet de gemeente dan ook de buurtwhatsapp-groepen, die in sommige buurten en wijken actief zijn, in om de politie te ondersteunen.



De beelden zullen alleen gebruikt worden voor het handhaven van de openbare veiligheid en kunnen niet gebruikt worden voor strafrechtelijke doeleinden.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht