Liefhebbers zoeken naar planten in bloei in Woerden

In de wijk Snel en Polanen leek het wel lente. Foto: RTV Utrecht

WOERDEN - Het mocht dan wel vriezen vandaag, maar dat weerhield plantenliefhebbers in Woerden er niet van om vrijdag op zoek te gaan naar bloeiende planten en bloemen. In de wijk Snel en Polanen leek het wel lente.



Door het milde weer van de afgelopen tijd stond er al flink wat in bloei. Ecoloog Norbert Daemen noemt de vondsten van vrijdag erg bijzonder: "Bloeiende zwarte mosterd, dat verwacht ik echt niet in de winterperiode. Ook een vroege bloeier zoals paarse dovenetel doet het nu dus al."



Plantenliefhebbers kunnen tussen 25 december en 3 januari in heel Nederland gevonden soorten noteren. Via een app van het Floristisch Onderzoek Nederland (FLORON) worden de planten in een database opgeslagen. Zo kan er jaarlijks bijgehouden worden hoe de natuur verandert.



Dit jaar vonden de plantenspotter opvallend minder bloeiende soorten. Dat komt omdat er al twee vorstperiodes zijn geweest.



Vorst of geen vorst; Norbert gaat er met alle plezier op uit. "Het is net postzegels verzamelen. Alleen verzamel ik planten en maak daar foto's van, met de kenmerken erbij."



