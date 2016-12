Gewonde na woningoverval in Driebergen

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 30 december 2016, 21:36 uur | update: 22:34 uur

De overval vond plaats aan de Hoofdstraat. Foto: Menno Bausch (Foto 1 van 2) De bewoner is afgevoerd, meldt een getuige. Foto: Menno Bausch (Foto 2 van 2) ‹ ›

DRIEBERGEN - De politie is op zoek naar drie mannen die verdacht worden van een woningoverval aan de Hoofdstraat in Driebergen. De bewoner is met onbekend letsel afgevoerd naar het ziekenhuis.



Vrijdagavond overvielen de mannen een sigarenwinkel gelegen aan een woning. De daders namen geld mee. De hoeveelheid is niet bekend.



De mannen zouden te voet zijn gevlucht in de richting van de Florastraat. De politie deed een oproep naar getuigen via Burgernet. Rond 22.15 uur meldde de politie de daders niet te hebben aangetroffen.



Mensen die iets verdachts gezien hebben worden gevraagd te bellen met noodnummer 112.



