Opnieuw reeks autobranden in Utrecht

UTRECHT - De Utrechtse brandweer is afgelopen nacht opnieuw druk geweest met voertuigbranden. Zeker zes auto's en een scooter stonden in vuur en vlam.



De eerste autobrand was gisteravond rond 20.00 uur in Hoograven, aan de Duurstedelaan. De brandweer kon niet voorkomen dat de auto helemaal uitbrandde. Daarna was er een autobrand op de Eisenhowerlaan (Kanaleneiland) en een scooterbrand op de Oberondreef (Overvecht).



Na middernacht moest de brandweer twee autobranden blussen op de Livingstonelaan (Kanaleneiland) en een op de Okkernootstraat, in Ondiep. De oorzaak van de branden is nog niet bekend.



In de nacht van donderdag op vrijdag gingen negen auto's in Utrecht in vlammen op.



Ook in de rest van de regio waren branden. In Soest werd brand gesticht in een auto aan de Rubenslaan en op het Stationsplein in Woerden ging een scooter in vlammen op.





