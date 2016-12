Ruim 80.000 euro voor moskee Culemborg

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: zaterdag 31 december 2016, 09:32 uur | update: 10:21 uur

Foto: Michiel van Beers

CULEMBORG - Er is al ruim 80.000 euro opgehaald voor de nieuwe moskee in Culemborg.



Eerder deze week brandde het voormalig zwembad van Culemborg af. Deze zomer werd het gebouw gekocht door een islamitische vereniging met de bedoeling om er een nieuwe moskee van te maken. In dezelfde nacht gingen ook zes auto's in vlammen op.



Na de brand van deze week besloten verschillende moskeeŽn en andere islamitische organisaties een inzamelingsactie te beginnen.



Sinds de branden wordt door Moslimjongeren Culemborg 's nachts gesurveilleerd. De oorzaak van de brand in het voormalige zwembad is nog altijd niet duidelijk.



