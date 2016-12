Twee aanhoudingen voor autobranden Utrecht

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zaterdag 31 december 2016, 11:46 uur | update: 12:12 uur

Van de auto in Hoograven bleef weinig meer over Foto: Michiel van Beers

UTRECHT - Er zijn twee verdachten aangehouden voor autobranden afgelopen week in Utrecht.



Een jongen van 17 is aangehouden omdat hij donderdagavond een auto in brand zou hebben gestoken op de Doctor Max Euwestraat. Hij rende na de brand samen met iemand anders hard weg maar werd gisteravond thuis opgepakt. Naar de tweede verdachte wordt nog gezocht maar de politie weet wel wie het is.



Een 18-jarige Utrechter werd aangehouden bij de autobrand gisteravond in Hoograven. Daar brandde aan de Duurstedelaan een auto helemaal uit.



De afgelopen 48 uur gingen in Utrecht zeker veertien auto's en een scooter in vlammen op.



