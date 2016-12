Man neergeschoten in Soesterberg

Door de nieuwsredactie geplaatst: zaterdag 31 december 2016, 12:39 uur | update: 13:42 uur

SOESTERBERG - In Soesterberg is een man gewond geraakt bij een schietpartij. Dat gebeurde op het Odijkplein.



De man was wel aanspreekbaar, meldt de politie. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De melding over de schietpartij kwam rond 12.20 uur binnen bij de politie.



De aanleiding voor de schietpartij is nog onduidelijk. De politie heeft het Odijkplein afgezet voor onderzoek en is op zoek naar de dader of daders.



