Vier arrestaties na vondst hennepplanten

UTRECHT - In Leidsche Rijn zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag vier mensen aangehouden omdat ze met hennep bezig waren.



Rond middernacht werden er op de Basilicumstraat spullen in een aanhanger geladen. Een getuige vertrouwde het niet en belde de politie.



In de aanhanger stonden hennepplanten en in een huis in de buurt werden spullen gevonden die volgens de politie te maken hebben met een hennepkwekerij.



De aangehouden verdachten zijn drie 30-jarige mannen uit Utrecht, Naarden en Maasbommel en een 52-jarige man van wie de woonplaats nog niet bekend is.





