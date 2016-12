Vruchtbaarheidsbehandeling UMC Utrecht in februari hervat

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: zaterdag 31 december 2016, 16:45 uur | update: 17:51 uur

Foto: Lex van Lieshout, ANP

UTRECHT - UMC Utrecht begint in februari weer met het injecteren van zaadcellen in eicellen. Eerder deze week werd bekend dat het ziekenhuis mogelijk 26 vrouwen heeft bevrucht met verkeerd sperma. De behandeling wordt alleen hervat voor vrouwen die al met de benodigde medicatie waren geÔnjecteerd.



De fout is gemaakt in het ivf-laboratorium van UMC Utrecht. In het apparaat waarmee de bevruchting wordt veroorzaakt was sperma van een andere man achtergebleven. Onduidelijk is nog of er daadwerkelijk vrouwen zwanger zijn geworden van de verkeerde man en of er mannen ongewild zaaddonor zijn geworden. Volgens het UMC is de kans zeer gering, maar niet uitgesloten.



Het injecteren van zaadcellen wordt over enkele weken voorzichtig hervat. Nieuwe behandelingen worden voorlopig niet opgestart. Alleen bij vrouwen voor wie de behandeling al ver genoeg gevorderd was wordt die voortgezet. De procedures worden daarbij nauwlettend in de gaten gehouden.



Het UMC Utrecht heeft een speciaal nummer opengesteld voor mensen die vragen hebben: 088-756 99 88. Bij het ivf-lab in Utrecht worden ook patiŽnten van het Diakonessenhuis, Meander Medisch Centrum, Rijnstate en het St. Antonius Vruchtbaarheidscentrum behandeld.



