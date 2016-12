Oudjaarsavond begint met autobranden in regio Utrecht

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: zaterdag 31 december 2016, 18:46 uur | update: 20:04 uur

Auto verwoest in Zeist. Foto: Menno Bausch (Foto 1 van 3) Auto uitgebrand in de Utrechtse wijk Hoograven. Foto: Michiel van Beers (Foto 2 van 3) Jerrycan achtergelaten in uitgebrande auto Rivierenwijk Foto: 112 Media Utrecht (Foto 3 van 3) ‹ ›

PROVINCIE UTRECHT - Oudjaarsavond in de provincie Utrecht is begonnen met een aantal brandende auto's. De brandweer hield daar vooraf al rekening mee en heeft in de hele regio extra medewerkers paraat om alle meldingen aan te kunnen.



Even na 17.30 uur brandde een auto uit aan de Wijnesteinlaan in de Utrechtse wijk Hoograven. Ook aan de Reitdiepstraat en de Roerstraat in Rivierenwijk, aan de Santiagodreef, de Nigerdreef en de Victoria Regiadreef in Overvecht en aan de Operettelaan in Leidsche Rijn was het aan het begin van de avond raak.



In Zeist rukte de brandweer uit naar een autobrand aan de Nijenheim. De brandweer van Amersfoort moest naar het Lohengrinplein in de Amersfoortse wijk Randenbroek. Ook komen er in de hele regio veel alarmmeldingen over buitenbranden en containerbranden binnen.



Utrechters spraken vrijdag op RTV Utrecht hun zorgen al uit over het aantal autobranden en andere vernielingen, die de laatste jaren bij de jaarwisseling lijken te horen. De gemeente Utrecht heeft de grootste vandalen van vorig jaar voor dit jaar een groeps- en gebiedsverbod opgelegd.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht