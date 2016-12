Brand in woning Utrechtse Pelikaanstraat

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: zaterdag 31 december 2016, 21:13 uur | update: 21:27 uur

Foto: Michiel van Beers

UTRECHT - De brandweer in Utrecht is negen uur vanavond met meerdere voertuigen uitgerukt naar de Pelikaanstraat.



Het betrof volgens de Veiligheidsregio Utrecht een brand in een bovenwoning. Het vuur was vrij snel onder controle. Er is flink wat schade, maar er zijn geen gewonden.



De oorzaak is nog onbekend.



