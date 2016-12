Brandweer bekogeld in Overvecht

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: zaterdag 31 december 2016, 21:21 uur | update: 22:17 uur

Foto: Michiel van Beers

UTRECHT - In Utrecht zijn brandweerlieden op Oudejaarsavond bekogeld met vuurwerk. Volgens een woordvoerder gebeurde dit in Overvecht, waar ook al een aantal auto's in brand is gestoken.



Er zijn geen brandweerlieden gewond geraakt. Er zal wel aangifte worden gedaan.



De politie in Utrecht houdt de ME paraat voor het geval dat omstanders te opdringerig worden bij het blussen van autobranden.



