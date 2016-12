Gelukkig nieuwjaar!

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: zaterdag 31 december 2016, 23:59 uur | update: zondag 1 januari 2017, 00:31 uur

Foto: Lex van Lieshout, ANP

PROVINCIE UTRECHT - De medewerkers van RTV Utrecht wensen een gelukkig en gezond 2017.



In veel opzichten was 2016 was een bewogen nieuwsjaar. In het nieuwe jaar zullen we u blijven voorzien van nieuws, sport en achtergronden over de regio.



We hopen u ook in 2017 tot onze vaste luisteraars, kijkers en bezoekers te mogen rekenen.



