Oud en Nieuw: feest, brand en geweld tegen hulpverleners

Oud en Nieuw in Baarn Foto: Caspar Huurdeman

PROVINCIE UTRECHT - Het lijkt een relatief rustige Oud en Nieuw in de provincie Utrecht vergeleken met vorig jaar. Wel waren er opnieuw veel autobranden en werden hulpverleners weer mikpunt van geweld.



Zo werden in de Utrechtse wijk Overvecht brandweerlieden en politiemensen bekogeld met vuurwerk. In de hele stad gingen verder meer dan twintig auto's in vlammen op. Verder hebben zich in Utrecht, zover nu bekend, geen grote incidenten voorgedaan, zoals rellen of vuurwerkongelukken.



MAATREGELEN

Vorig jaar kwam het totale aantal autobranden uit op 36 in de stad en was er heel veel vuurwerkschade aangericht. De gemeente Utrecht heeft dit jaar vol ingezet op de bestrijding van dit hardnekkige fenomeen. Er zijn groeps- en gebiedsverboden opgelegd aan bekende raddraaiers.



Ook zijn er vrijwilligers die in diverse buurten een oogje in het zeil houden en zijn er mobiele camera's geplaatst op en rond de Theemsdreef in Overvecht, waar het vorig jaar misging.



AMERSFOORT

In Amersfoort kwam het tot ongeregeldheden in de wijk De Koppel. De politie werd bekogeld met vuurwerk. Daarna was er sprake van vechtpartijen en vernielingen. Er zijn zo'n dertig jongeren aangehouden.



In Veenendaal brandde een gymzaal af. Toch spreekt burgemeester Kolff van een vrij rustige jaarwisseling. Op een paar brandjes na bleef het dit jaar relatief kalm in Woerden. Burgemeester De Jong van Houten spreekt van een "beheersbare" nacht. Hij dankt via Twitter alle hulpverleners voor hun inzet.



FEEST

Ook in Baarn waren er geen incidenten. Veel inwoners vierden feest op straat, zoals in de Thorbeckelaan en Professor Drionlaan. De wijkagent van Maarn laat ook via Twitter weten dat het daar ook rustig is gebleven. Er zijn wel een aantal verkeersborden vernield.



In Stichtse Vecht, De Utrechtse Heuvelrug De Ronde Venen, Nieuwegein en Zeist deden zich enkele branden voor, maar was het relatief rustig. In Vinkeveen moest de brandweer in actie komen, omdat er op de Meerkoetlaan een berg met vuurwerkafval geblust moest worden.





