Oud-beiaardier Domtoren luidt het jaar uit

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zondag 1 januari 2017, 03:35 uur | update: 03:35 uur

Foto: RTV Utrecht

UTRECHT - Elk jaar luidt de beiaardier van de Domtoren het jaar uit. In het laatste halfuurtje wordt het carillion bespeeld.



Dit jaar zat niet Malgosia Fiebig achter het klavier, maar oud-beiaardier Arie Abbenes.

Zij wilde weer eens op vakantie met Oud en Nieuw en Arie zag het wel zitten, nog één keer terug op de vertrouwde plek. "En mijn kleinzoon Sam heeft me nog nooit zien spelen hè!", zegt hij wijzend op zijn twee jaar oude jongen.



Op de vraag of Abbenes zenuwachtig is, reageert hij nuchter. "Nee, moet ik dat zijn dan?" De familie om hem heen lacht. Jarenlang zag Oudejaarsavond er zo uit voor hen, maar zes jaar geleden stopte die traditie.



DROEVIG

Precies om half twaalf start Arie met spelen. Het is vooral droevige muziek die uit de Domtoren klinkt. "Dat moet ook op het eind van het jaar, hierna komt het vrolijke gelui weer."



Ondanks de treurige muziek is het een bijzonder moment voor de hele familie. "Het hoort bij de opvoeding", lacht Abbenes. En zo blijkt: alle kinderen hebben Oud en Nieuw zo meegemaakt. Nu komt zelfs schoonfamilie van de dochter van Arie mee.



12 UUR

Precies om twaalf uur zit het spelen erop. Maar er volgen nog 12 klokslagen op de 7 ton wegende klok. Met een voetpedaal laat Arie de zware toon klinken over Utrecht, gevolgd door een "Gelukkig Nieuwjaar" van de familie om hem heen.



Dochter Yvonne van den Heuvel is gelukkig dat haar zoontje dit heeft mogen zien. "Vooral het beiaardspel van Opa vond hij erg mooi." En dat denkt Arie ook. "Dit zal hij nooit vergeten."



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht