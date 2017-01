Tienduizenden luiden jaar met frisse duik in

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zondag 1 januari 2017, 08:02 uur | update: 09:32 uur

De Nieuwsjaarsduik in Veenendaal in 2010. Foto: Els van den Berkhof

PROVINCIE UTRECHT - Op diverse plekken in Nederland worden vandaag Nieuwjaarsduiken georganiseerd. Ook in de provincie Utrecht wagen sportievelingen zich aan een frisse duik. In onder meer Vinkeveen, de Haarrijnseplas bij Vleuten, Veenendaal en Houten gaan ze rond 12.00 uur het water in.



De organisatie van de nieuwjaarsduik schat dat in totaal 50.000 mensen op 142 locaties door het hele land het koude water inspringen. Dat zouden er ongeveer evenveel zijn als vorig jaar.



Weerbureau Weerplaza waarschuwt deelnemers dat de watertemperatuur laag is. De Noordzee is 7 of 8 graden, de binnenwateren nog kouder: 3 tot 5 graden.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht