Duikers zoeken in Amersfoortse singel naar mogelijk persoon

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: zondag 1 januari 2017, 08:58 uur | update: 09:14 uur

De duikers bij de Amersfoortse singel. Foto: Keistadnieuws

AMERSFOORT - De hulpdiensten in Amersfoort zijn zaterdagnacht uitgerukt, omdat er mogelijk iemand in de singel zou liggen. Een voorbijganger had bij de Schimmelpenninckkade namelijk iemand bij een fiets gezien en daarna iets in het water zien verdwijnen.



Daarop werd er alarm geslagen. Twee duikteams van Amersfoort en Bunschoten kwamen daarom in actie. Voor zover bekend hebben ze uiteindelijk niemand in het water aangetroffen.



De fiets in kwestie is door de politie meegenomen voor nader onderzoek.





