Vuurwerk voor nieuwjaarsbaby Evi Lena

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zondag 1 januari 2017, 09:30 uur | update: 09:31 uur

Evi Lena. Foto: Shannon en Maarten

UTRECHT - In het Diakonessenhuis in Utrecht is misschien wel het eerste baby'tje van het jaar geboren. Evi Lena van Rheenen kwam kort na middernacht ter wereld in het ziekenhuis.



"Ik ben geboren in het Diakonessenhuis in Utrecht. Om 00:01 kon ik eindelijk mijn ouders Shannon en Maarten ontmoeten. Er werd zelfs vuurwerk buiten afgestoken voor mij," laat ze via haar papa en mama weten aan RTV Utrecht.



Het gaat heel goed met de kleine. "Ze noemen me Evi Lena van Rheenen. Een gezonde baby van 3680 gram. Mijn ouders zeggen dat ik misschien wel de eerste baby van 2017 ben van het hele land."





-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht