Vriendin slachtoffer A2-crash moet noodgedwongen haar winkel uit

Het ongeluk gebeurde op de A2 bij Maarssen. Foto: ANP

MAARSSEN - Het is een jaar geleden dat Ricardo van Jaarsveld om het leven kwam bij een zwaar ongeval op de A2 bij Maarssen. Hij was met zijn vriendin, ex-vrouw, hun kinderen en haar nieuwe vriend op weg naar De Beekse Bergen. Ricardo's vriendin Jennifer moet nu uit het pand waar zij samen met hem een jaar geleden een kringloopwinkel begon.



Neil van der L. reed de auto met daarin dus onder meer Ricardo met 237 kilometer per uur van achteren aan. Van der L. is dit jaar door de rechter veroordeeld tot drie jaar cel, maar er was acht jaar cel geŽist. Justitie gaat daarom in hoger beroep tegen de uitspraak.



De verzekering van de tegenpartij wil de huur niet meer vergoeden, zegt Jennifer tegen Hart van Nederland. Daarom houdt ze nu noodgedwongen een leegverkoop.















