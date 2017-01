34 autobranden in provincie Utrecht, minder dan vorig jaar

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zondag 1 januari 2017, 10:33 uur | update: 11:02 uur

Een autobrand in de Utrechtse wijk Overvecht. Foto: 112mediautrecht

PROVINCIE UTRECHT - De Utrechtse brandweer moest tijdens de jaarwisseling honderden keren uitrukken. Tussen zaterdagavond 18.00 uur en zondagochtend 06.00 uur kwam de Veiligheidsregio Utrecht in totaal 345 keer in actie. Vorig jaar lag dat aantal incidenten op 416.



In 333 gevallen ging het om brand of meldingen daarvan. Er zijn in de provincie 34 auto's in vlammen opgegaan. Vorig jaar waren dat er 63. In de gemeente Utrecht was het aantal autobranden met 24 het grootst. In 2015 ging het daar nog 37 keer mis. Burgemeester van Zanen had vol ingezet op de bestrijding van dit hardnekkige fenomeen.



CONTAINERBRANDEN

Het aantal gebouwbranden lag deze jaarwisseling op acht. Zo ging in Veenendaal onder meer een sporthal in vlammen op. Verder moest de brandweer uitrukken voor 114 containerbranden. De brandweer benadrukt dat er geen grote branden waren die extra inzet vereisten.



Bij twee incidenten werd vuurwerk naar hulpverleners gegooid. Het ging daarbij om de bekogeling van politie- en brandweermensen in Amersfoort en Utrecht.



NEDERLAND

Tussen middernacht en 09.00 uur zijn in heel Nederland 2061 meldingen verzonden via P2000. Via dat netwerk worden politie, brandweer en ambulance opgeroepen bij incidenten. Het aantal van dit jaar is bijna de helft meer dan de 1714 meldingen die de hulpdiensten vorig jaar in hetzelfde dagdeel uitstuurden.

