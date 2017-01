Vuurwerkslachtoffers in ziekenhuizen: oogletsel en brandwonden

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: zondag 1 januari 2017, 14:18 uur | update: 14:20 uur

Foto: ANP

PROVINCIE UTRECHT - In de ziekenhuizen in Midden-Nederland zijn tijdens de jaarwisseling zo'n dertig vuurwerkslachtoffers binnengebracht. De slachtoffers hadden onder meer brandwonden, oog- en oorletsel en verwondingen in de hals. Dat blijkt uit een rondgang van RTV Utrecht langs de ziekenhuizen in de regio.



In het Meander Medisch Centrum in Amersfoort werden de meeste vuurwerkpatiŽnten behandeld. Ze bleken na onderzoek op de spoedafdeling verwondingen aan hun oog, oor en/of been te hebben. Toch was het er met vijftien slachtoffers relatief rustig, zegt een woordvoerder.



Het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein en Utrecht kreeg vier slachtoffers binnen, maar was ook druk met onder meer vijf mensen met alchoholvergiftiging.



Het Zuwe Hofpoort in Woerden en het Diakonessenhuis in Ede kregen beide een patiŽnt binnen met vuurwerkletsel, het UMC Utrecht vijf en Gelderse Vallei in Ede vier.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht