Amersfoortse politie maakt balans op: bijna 50 arrestaties

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zondag 1 januari 2017, 11:06 uur | update: 11:49 uur

De ME in De Koppel. Foto: Keistadnieuws

AMERSFOORT - Vanwege de ongeregeldheden in de Amersfoortse wijk De Koppel zijn 48 mensen opgepakt. De politie en de Mobiele Eenheid grepen in nadat agenten werden bekogeld met vuurwerk, zoals lawinepijlen. Een agent raakte daarbij gewond in het gezicht en moest naar het ziekenhuis.



Volgens de politie waren er meerdere groepen jongeren op de been in De Koppel en omliggende wijken, zoals Kruiskamp. Er waren agenten aanwezig om de onrustige situatie in de gaten te houden, maar toen er rond middernacht met vuurwerk gegooid werd sloeg de vlam in de pan. Nadat er tientallen jongeren werden gearresteerd, keerde de rust terug.



Volgens een woordvoerder van de politie zijn de jongeren in een bus afgevoerd. Ze zijn aangehouden wegens schending van de openbare orde. De politie onderzoekt de ongeregeldheden.



Burgemeester Lucas Bolsius kwam overigens persoonlijk langs om poolshoogte te nemen.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht