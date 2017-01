Van Zanen over autobranden: "Het is asociaal en nutteloos"

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: zondag 1 januari 2017, 12:29 uur | update: 13:48 uur

Foto: Evert-Jan Daniels, ANP

UTRECHT - In de stad Utrecht zijn tijdens de jaarwisseling minder arrestaties verricht dan vorig jaar. Ook hoefde de brandweer iets minder vaak in actie te komen voor een auto- of buitenbrand. Dat heeft burgemeester Van Zanen in een verklaring laten weten.



Zo daalde het aantal autobranden van 37 naar 24. Het totaal aantal uitrukken ging omlaag van 189 naar 182. Maar dat betekent niet dat burgemeester Van Zanen achterover gaat hangen. "Er waren vannacht weliswaar minder autobranden, het zijn er nog steeds veel. Het gemak waarmee de daders zoiets lijken te doen is onvoorstelbaar. Ze denken niet aan de ingrijpende gevolgen."



VANDALISME

Volgens Van Zanen is het moeilijk om de daders van de autobranden te achterhalen. "Ik constateer hoe makkelijk het is om te doen en hoe moeilijk het is om iemand te pakken. Aandachtvragerij of vandalisme? Het is asociaal en nutteloos."



De gemeente deed onder meer een beroep om inwoners van de stad om problemen te voorkomen. In samenwerking met politie en brandweer werden in de aanloop van de jaarwisseling trainingen georganiseerd in het herkennen van afwijkend gedrag. De gemeente hoopte zo problemen te voorkomen. Van Zanen kijkt hier positief op terug.



AANSPREKEN

"Honderden vrijwilligers, inwoners van verschillende Utrechtse buurten, hebben vannacht geholpen de jaarwisseling goed te laten verlopen. Zij organiseerden activiteiten voor jongeren op oudejaarsdag, surveilleerden 's avonds en 's nachts op straat, spraken jongeren aan op hun gedrag," stelt de burgemeester.



In Utrecht werden er dit jaar 20 mensen gearresteerd, terwijl dat er vorig jaar nog 30 waren. "Vreselijk dat er in een aantal gevallen sprake was van geweld tegen hulpverleners. Goed te horen dat er een aantal personen zijn aangehouden hiervoor," stelt Van Zanen.







